Про це повідомили в департаменті технічного регулювання та метрології Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
“25 жовтня 2020 року о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад”, – йдеться в повідомленні.
Перехід відбудеться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”.
Стрілки годинника з метою економії енергії переводять на літній і зимовий час, починаючи з 1981 року. Передбачалося, що восени 2012 року Україна в останній раз переведе час і залишиться у другому часовому поясі. Але Уряд це питання так і не розглянув, тому українці продовжують переводити годинник двічі на рік.
- 5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.