У ніч з суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня, Україна перейде на так званий зимовий час. У цей день відбудуться місцеві вибори.

Про це повідомили в департаменті технічного регулювання та метрології Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

“25 жовтня 2020 року о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад”, – йдеться в повідомленні.

Перехід відбудеться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”.

Стрілки годинника з метою економії енергії переводять на літній і зимовий час, починаючи з 1981 року. Передбачалося, що восени 2012 року Україна в останній раз переведе час і залишиться у другому часовому поясі. Але Уряд це питання так і не розглянув, тому українці продовжують переводити годинник двічі на рік.