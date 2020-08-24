Депутати 12 країн Європейського Союзу та Співдружності націй виступили зі спільною заявою до Дня Незалежності України, у якій нагадали про анексію Криму і війні на Донбасі.

Текст заяви опублікував у Twitter заступник голови групи дружби з Україною в парламенті Великої Британії Стюарт МакДональд.

“Парламентарі з Європи, Австралії та Канади підтверджують солідарність та дружбу з громадянами України в їх 29-й День Незалежності. Мир настане”, — написав МакДональд, додавши до посту лист із підписами депутатів з Австралії, Великої Британії, Грузії, Канади, Латвії, Молдови, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії та Швеції.

🇺🇦 Parliamentarians from Europe, Australia and Canada join to reassert our solidarity and friendship with the citizens of Ukraine on their 29th Independence Day. Peace will come. pic.twitter.com/0k3dwzyRBg — Stewart McDonald MP (@StewartMcDonald) August 24, 2020

У спільній заяві парламентарі наголосили, що Російська Федерація все ще порушує незалежність та територіальну цілісність України та права її громадян на незаконно окупованих територіях.

“Попри військову та гібридну війну Росії проти народу України, яка не припиняється, країна продовжує йти шляхом демократії, євроатлантичної інтеграції та подальшого процвітання для своїх громадян”, — зауважили депутати.

Вони нагадали про злочини незаконних збройних формувань РФ на Донбасі, (зокрема, про збиття рейсу MH17 Malaysian Airlines, на борту загинуло 298 невинних цивільних осіб), а також виступили за подовження санкцій проти Росії.