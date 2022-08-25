24 серпня, у День Незалежності України, Росія близько 200 разів здіймала у небо свої літаки. Через це по всій Україні буквально раз за разом вмикали повітряні тривоги.

Про це під час брифінгу повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, попри таку велику кількість вильотів літаків, частота ракетних ударів була значно нижчою. Загалом по території України влучило 8 крилатих ракет типу “Х-22”.

“Загалом по областях справді було близько 190 повітряних тривог. Вчора, попри те, що була така велика кількість тривог, великої ракетної активності не зафіксовано, але зафіксовано велику авіаційну активність. Близько 200 авіавильотів зафіксовано 24 серпня”, – сказав він.

Юрій Ігнат додав, що, в основному, для запуску ракет по території України росіяни використовували дальні бомбардувальники ТУ-22 М3, як несуть ракету “Х-22”.

“Було зафіксовано 8 прильотів цих ракет по областях. Також противник застосовував реактивні системи залпового вогню “Торнадо-С””, – додав він.

За його словами, велика кількість повітряних тривог була зумовлена тим, що Росія здійснила низку “імітаційних вильотів”. Більшість з них – з аеродрому “Шайковка”, звідки здіймались Ту-22, та з півночі Каспійського моря, звідки здіймались літаки Ту-95 МС.

“Літаки злітали, робили маневри у повітрі, імітуючи удар, – і в такий час в Україні оголошували повітряну тривогу”, – пояснив Юрій Ігнат.

Він додав: якщо Росія здіймає у небо літаки Ту-95 або Ту-160 – тривогу оголошують по всій території України. Якщо ж йдеться про літаки Ту-22 – тривога розповсюджується на відстань до 600 км, яка відповідає дальності ракети Х-22.