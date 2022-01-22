Про це повідомляють #Букви.

На Михайлівській площі у Києві 22 січня відбулася акція “Скажи Україні “так”, присвячена Дню Соборності України. Вона покликана об’єднати українців по всьому світу.

Фото: #Букви

Акція розпочалася з гімну України. На площах за оцінками учасників, зібралися приблизно 300 людей.

Фото: # Букви

Фото: #Букви

За словами організаторів, акцію “Скажи Україні “так” проводять у 60 країнах світу.

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Люди вшанували пам’ять загиблих учасників Революції гідності – Героїв Небесної Сотні.

Фото: #Букви

Фото: #Букви