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На Михайлівській площі у Києві 22 січня відбулася акція “Скажи Україні “так”, присвячена Дню Соборності України. Вона покликана об’єднати українців по всьому світу.
Акція розпочалася з гімну України. На площах за оцінками учасників, зібралися приблизно 300 людей.
За словами організаторів, акцію “Скажи Україні “так” проводять у 60 країнах світу.
Люди вшанували пам’ять загиблих учасників Революції гідності – Героїв Небесної Сотні.
- Сьогодні, у День соборності України у Києві організували 15-й “живий ланцюг”, що символічно поєднує Лівобережну та Правобережну Україну.
- Нагадаємо, за неофіційними підрахунками, учасниками “Живого ланцюга” в 1990 році стали від одного до трьох мільйонів людей. Взявшись за руки, вони створили безперервний ланцюг від Івано-Франківська через Львів до Києва.