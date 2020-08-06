В суботу, 8 серпня, за день до виборів президента Білорусі по всій країні відбудуться безкоштовні концерти. Виступатимуть відомі українські артисти Олег Вінник, Тіна Кароль, Павло Зібров.

Про це повідомляють білоруські видання “Радыё Свабода” та TUT.by

Як відомо, у неділю, 9 серпня, у Білорусі відбудуться вибори президента. За даними ЗМІ, 8 серпня, у день тиші, коли агітація є забороненою, по всій країні пройдуть безкоштовні концерти. Хто саме фінансує проведення заходів, влада приховує, зазначаючи тільки, що для цього не було використано державні кошти.

Заходи позиціонують як святкові, однак що саме будуть святкувати теж не повідомляється. У цей день відзначають Міжнародний день альпінізму.

Участь у концертах братимуть кілька українських виконавців, а саме: Олег Вінник, Тіна Кароль, Павло Зібров. Вони виступатимуть у різних містах у компанії виконавців з Росії.

Мінськ

У столиці Білорусі на майданчику біля Палацу спорту пройде великий хіп-хоп-концерт за участю американських реперів Tyga і Saint Jhn, росіян Rasa, “Отпетые мошенники” і “Кар-Мен”, вірменів Джаро і Ханза і білорусів Мевл і “Немига”.

Регіони

Брест. Безкоштовний концерт пройде на Гребному каналі. У програмі — виступи Олега Винника, Стаса П’єхи, Юліанни Караулової, а також групи “Лепріконси”.

Бобруйськ. Музика звучатиме на майданчику біля Льодового палацу. У концерті візьмуть участь Тіна Кароль, Павло Зібров, солістка Великого театру Білорусі Анастасія Москвіна, група “Пісняри” та багато інших.

Вітебськ. Святковий концерт відбудеться на площі Перемоги. У ньому візьмуть участь Григорій Лепс, Олександр Панайотов, групи “Фабрика” і “Лас-Вегас”.

Гомель. У Льодового палацу виступатимуть Boney M, Morandi, “Сябри”, Jazz City Band і “Дискотека Аварія”.

Могильов. Заплановано концерт за участю груп Boney M, “Дискотека Аварія” та “Сябри”, які приблизно в той самий час мають виступати у Гомелі. Як це буде організовано, представники влади пояснити не змогли.

Гродно. Концерт за участю Леоніда Агутіна, Володимира Преснякова, Руслана Алехно та Еліни Чаги пройде на площі Леніна.

Як свою участь коментують українські виконавці?

Журналісти “РС” зв’язалися з командою українського співака Олега Винника, яка підтвердила, що його запросили в Білорусь на концерт 8 серпня.

“Так, вони запрошені, але я не знаю, хто запросив. на яких умовах”, — сказала піар-менеджерка Олега Винника Олена Ткач і порадила зв’язатися з директором співака. При цьому концертний директор Сергій Букшин не зміг уточнити, за чиїм запрошенням та на яких умовах Олег Винник їде в Білорусь. “Гадки не маю”, — сказав він. На питання про те, чи не боїться команда співака, що виступ відбуватиметься в рамках кампанії Лукашенка, Букшин заявив “До чого тут я? До чого тут Лукашенко? Де він, а де я?” та кинув слухавку. Участь Олега Винника в концерті в Бресті не була запланованою заздалегідь, концерт не згадується на його офіційному сайті.