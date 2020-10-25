Від початку доби 25 жовтня представники незаконних збройних формувань на Донбасі жодного разу не відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками.

“Від початку поточної доби, 25 жовтня, у районах відповідальності наших підрозділів порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. На всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша”, — зазначили в штабі.

Військовослужбовці перебувають у готовності до адекватного реагування на будь-які провокативні дії бойовиків.

В цей час уздовж лінії розмежування сторін продовжується розмінування території. За минулу добу сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій розмінували понад 2 га.