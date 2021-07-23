У п'ятницю, 23 липня, в день відкриття Олімпійських ігор у Токіо (Японія) організатори спортивного заходу повідомили про виявлення ще 19 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляють міжнародне агентство Reuters та японське інформаційне агентство Kyodo.

Йдеться про випадки захворювання як серед спортсменів, так і серед осіб, залучених до Олімпіади.

Це найвищий добовий приріст захворювань серед осіб, залучених до Олімпіади.

Як повідомили в організаційному комітеті, серед 19 нових хворих є троє спортсменів, котрі проживають на території Олімпійського селища. Двоє спортсменів представляють збірну Чехії, ще один – Нідерландів.

Як повідомив олімпійський комітет Чехії, інфікованими спортсменами є Маркета Слукова (виступає у змаганнях з пляжного волейболу) та велогонщик Міхал Шлегель.

У збірній Нідерландів захворіла тхеквондистка Решмі Оогінк.

Відомо, що позитивний тест на COVID-19 також отримали троє журналістів і троє підрядників.

Загальна кількість людей, які мають стосунок до Олімпіади та отримали позитивний тест на коронавірус, складає на сьогодні 106 осіб. До цієї статистики не увійшли спортсмени й представники делегацій, які отримали позитивний тест у передігрових тренувальних таборах.

Як відомо, в суботу, 17 липня, в Олімпійському селищі в Токіо зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус, що викликало серйозні побоювання напередодні Ігор. Це був один із іноземних спортсменів.

Через випадки COVID-19 голова оргкомітету Олімпійських ігор Тоширо Муто не виключав скасування змагань в останній момент, оскільки все більше спортсменів дають позитивний результат тестів на COVID-19, а основні спонсори відмовилися від планів бути присутніми на церемонії відкриття.

А генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус зазначив, що на Олімпіаді в Токіо неможливо домогтися нульового ризику зараження коронавірусом.

Експерти в галузі охорони здоров’я в Японії попереджали, що Олімпіада може перетворитися на захід “суперрозповсюдження” коронавірусу.

Як відомо, церемонія відкриття Олімпіади в Токіо має відбутися вже сьогодні, 23 липня. У Японії вирішили, що спортсмени будуть змагатися практично без присутності глядачів, щоб мінімізувати ризики для здоров’я.

Раніше влада Токіо вирішила відмовитися від організації в громадських місцях масових переглядів спортивних змагань у рамках літніх Олімпійських ігор у Японії.