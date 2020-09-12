У день зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки", 11 вересня, порушень домовленостей щодо перемир'я на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

Про це повідомили операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони, дотримуючись режиму припинення вогню, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

“Минулої доби, 11 вересня, порушень домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша”, – йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 12 вересня, режим припинення вогню зберігається повною мірою. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.