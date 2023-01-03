У звільненій від російських загарбників Балаклії Харківської області відновила роботу зруйнована російськими армійцями багатопрофільна лікарня.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, вже завтра медичний заклад прийматиме перших пацієнтів.

До широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну Балаклійська лікарня нараховувала 614 співробітників та цілодобово надавала допомогу людям. Але під час тимчасової окупації медзаклад зазнав значних пошкоджень: були зруйновані стіни та покрівля, вибиті двері й вікна.

Олег Синєгубов зазначив, що відразу після звільнення українськими захисниками Балаклії було розпочато відновлювальні роботи, залучивши кошти обласного бюджету та резервного фонду державного бюджету.

“Дякую усім, хто працював над цим. Окрема подяка Міністерству охорони здоров’я за надане медичне обладнання. Робимо усе, щоб якнайшвидше відновити медичні послуги для населення інших деокупованих районів Харківщини. Зараз спільно з Офісом першої леді та міжнародними партнерами розробляємо проєкт відновлення Центральної міської лікарні в Ізюмі”, – підсумував голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, що 8 вересня 2022 року українські військові звільнили Балаклію від російських військ. 10 вересня стало відомо, що у місті Балаклія українські військові офіційно завершили зачистку й провели церемонію підняття державного прапора під гімн України.

“Місто Балаклія Харківської області звільнено українськими військовими! Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський очолює наступ українських військ на цьому напрямку. У центрі міста піднято український прапор”, – розповіли у Міноборони України.

Тоді ж про звільнення Балаклії повідомив й голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. “Балаклія – це Україна! Сьогодні спільно із військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор. Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося. Далі буде…”, – сказав Олег Синєгубов.