Станом на 20 вересня 2022 року з місця масового поховання в Ізюмі Харківської області вилучено 263 тіла загиблих, зокрема тіла двох дітей.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Зазначено, що на території лісу нараховується 450 поховань вбитих та закатованих громадян та одна братська могила військових.

За словами заступника начальника управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах воєнного конфлікту, Головного слідчого управління НПУ Дмитра Шевчука, при візуальному огляді частина вилучених тіл має ознаки катувань, у деяких зв’язані руки та колото-різані рани.

“Тіла перебувають у стані гнилісних змін, тому у слідства більш детальна інформація буде після проведення судово-медичних експертиз, які вже призначено”, – повідомив Дмитро Шевчук.

Крім того, за даними Нацполіції, велика кількість громадян, які перебували в окупації, стала свідками воєнних злочинів. Вони вже надають слідчим свідчення щодо локацій, де стояли російські війська, про місце розташування їх штабів, комендатури, місця, де утримували та катували українців.

Одну з тортурних кімнат виявлено в Ізюмському районному управлінні поліції.

Нагадаємо, що 10 вересня Збройні сили України повідомили про звільнення Ізюма на Харківщині. Місто перебувало в російській окупації понад пів року.

Також фотокор #Букв побував у звільненому Ізюмі на Харківщині та показав, як живе місто. У результаті вересневого контрнаступу ЗСУ російські окупаційні війська покинули свій головний бастіон на північному сході України під час раптового знищення однієї з головних ліній фронту війни. Вулиці Ізюму ще досі майже порожні, натомість багато українських військових та техніки.

Місцеві зустрічаються на головній площі та на ринках, спілкуються, обговорюють новини. Влада та волонтери роздають гуманітарну допомогу.

Провівши в Ізюмі кілька годин, фотокор #Букв побачив лише один продуктовий магазин, що працює. Багатьох містян можна зустріти на пішохідному мосту через річку Сіверський донець. Міст теж дуже постраждав, проте вже частково відновлений.