Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відділення відновило роботу за адресою: вул. Привокзальна, 36. Поки банк працюватиме з клієнтами двічі на тиждень. Відділення буде відкрито у вівторок та четвер з 10:00 до 16:00.
Поблизу встановлено банкомат, а також термінал самообслуговування.
Міністерство наголосило, що відновлення банківського сектору налагоджується на інших деокупованих територіях. Найближчими днями мають запрацювати відділення в смт Великий Бурлук і Борова в Харківській області.
Всього “ПриватБанк” відновив діяльність вже понад 30 відділень у звільнених населених пунктах України.
- Державний “ПриватБанк” видалив російську мову зі свого застосунку “Приват24 для бізнесу”, у найближчому оновленні планують прибрати також з “Приват24 для фізичних осіб”.