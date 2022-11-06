У Лимані (Донецька область) відновлено роботу відділення "ПриватБанку". Деокуповане місто стало першим в області, де відновили роботу банківської системи.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відділення відновило роботу за адресою: вул. Привокзальна, 36. Поки банк працюватиме з клієнтами двічі на тиждень. Відділення буде відкрито у вівторок та четвер з 10:00 до 16:00.

Поблизу встановлено банкомат, а також термінал самообслуговування.

Міністерство наголосило, що відновлення банківського сектору налагоджується на інших деокупованих територіях. Найближчими днями мають запрацювати відділення в смт Великий Бурлук і Борова в Харківській області.