Під час окупації села на Ізюмщині військові РФ закатували чоловіка та залишили його тіло у лісопосадці.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України.

10 жовтня правоохоронці виявили тіло чоловіка, голова якого була повністю обмотана тканиною, а руки — зв’язані шнуром.

За попередніми даними, чоловіка вбили російські військові під час окупації села, після чого вони залишили тіло чоловіка у лісопосадці.

Зараз тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством