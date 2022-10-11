Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України.
10 жовтня правоохоронці виявили тіло чоловіка, голова якого була повністю обмотана тканиною, а руки — зв’язані шнуром.
За попередніми даними, чоловіка вбили російські військові під час окупації села, після чого вони залишили тіло чоловіка у лісопосадці.
Зараз тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством
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