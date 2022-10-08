У місті Святогірськ Донецької області вже перепоховали 21 людину, яких погребли на вулицях й у дворах під час російської окупації.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, доки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір’ях. Усі тіла з-поміж перепохованих ідентифіковані та належним чином віддані землі.

Нагадаємо, що у Лимані та Святогірську розпочали ексгумацію та перепоховання загиблих під час окупації. Наразі відомо про два поховання, одне з них налічує близько 200 могил.

Також лише протягом п’ятниці, 7 жовтня, у Донецькій області внаслідок обстрілів російських загарбників загинуло шестеро мирних мешканців. Ще 17 — поранені. Загалом з 24 лютого 2022 року – початку повномасштабного російського вторгнення – на Донеччині було вбито 961 особу, ще 2347 – поранено.