Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За його словами, доки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір’ях. Усі тіла з-поміж перепохованих ідентифіковані та належним чином віддані землі.
Нагадаємо, що у Лимані та Святогірську розпочали ексгумацію та перепоховання загиблих під час окупації. Наразі відомо про два поховання, одне з них налічує близько 200 могил.
Також лише протягом п’ятниці, 7 жовтня, у Донецькій області внаслідок обстрілів російських загарбників загинуло шестеро мирних мешканців. Ще 17 — поранені. Загалом з 24 лютого 2022 року – початку повномасштабного російського вторгнення – на Донеччині було вбито 961 особу, ще 2347 – поранено.
- Президент Володимир Зеленський закликав мешканців Донбасу евакуюватися. Український уряд ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області.
- Віцепрем’єр-міністерка, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулась до жителів Донеччини із закликом бути готовими евакуюватись у більш безпечні міста.