У Донецькій області, у звільнених від російських загарбників Святогірську та Лимані, правоохоронці виявили місця масових поховань місцевих мешканців.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

У відомстві розповіли, що 4-10 жовтня 2022 року слідчо-прокурорська група провела огляд звільнених від збройних підрозділів РФ і так званих “ЛДНР” Святогірська і Лиману, під час якого було встановлено місця поховання місцевих мешканців.

У Святогірську правоохоронці ексгумували тіла 34 людей, частина з них – з ознаками насильницької смерті. Також в авто знайдено обгорілі тіла двох громадян, їх особи поки що встановлюються.

Крім того, на території деокупованого Лиману, на кладовищі “Нова масляківка”, виявлено близько 110 траншей, серед яких і могили дітей. Наймолодшій жертві – лише рік. Вона похована поряд з усією родиною. Загалом під час огляду вже ексгумовано 44 тіла.

Нагадаємо, що у деокупованому Ізюмі знайдено ще два масові поховання. Президент Володимир Зеленський заявив, що там знаходиться велика кількість тіл.

За словами Володимира Зеленського, у похованнях знаходяться сотні людей. Президент наголосив, що Ізюм є маленьким містечком. Окупанти масово ховали тіла вбитих українців щонайменше у трьох місцях. Серед них були закатовані та вбиті цілі родини.

“Дорослі, чоловіки і жінки, і маленькі діти з кулями в голові. Деякі частини їхніх тіл були відсутні”, – зазначив президент.