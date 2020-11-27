Через те, що Україна досі не отримала запланованих у державному бюджеті запозичень, до кінця поточного року в кошторисі не вистачає 3 млрд доларів.

Про це повідомив в інтерв’ю “ВВС News Україна” міністр фінансів Сергій Марченко.

При цьому він назвав ситуацію “непростою, але контрольованою”.

“Я не сиджу в рожевих окулярах і не вішаю, як то кажуть (локшину, – ред.), не хочу вас обманювати. Не все в нас так просто. Є затримки, складнощі… І ми думаємо, як закрити цей місяць, як фінансувати наступний. Ситуація непроста, абсолютно непроста. Я нікого не обманюю, просто кажу, що так склалося, що значна сума коштів до цього часу нам не надійшла. Мова про більш як 3 млрд доларів США, які були закладені у нас в бюджеті (це понад 85 млрд грн за сьогоднішнім курсом, – ред.)”, – наголосив Марченко.

Очільник Мінфіну уточнив, що називає суму в доларах, оскільки мова йде про “ті зовнішні запозичення, які наразі не надійшли на наші рахунки”.

Водночас міністр запевнив, що в Уряду є “план на випадок подій А, Б і В – як ми діємо, як завершити цей рік так, щоб ми профінансували всі видатки, передбачені в бюджеті, по максимуму”.

Марченко нагадав, що в червні цього року Україна отримала від Міжнародного валютного фонду понад 2 млрд доларів першого траншу за програмою stand-by. Очікувалося, що до кінця цього року надійдуть ще дві “порції” позики, однак цього досі не сталося.

При цьому голова Мінфіну повідомив, що в переговорах з МВФ намітився прогрес (зокрема, за ключовими параметрами держбюджету на 2021 рік).

Також Марченко озвучив ще кілька питань, необхідних для того, щоб МВФ відновив кредитування України. Вони стосуються Національного банку і функціонування антикорупційного бюро.

Міністр все ще не виключає можливості отримання чергового траншу від МВФ до кінця року, але не вважає це найбільш вірогідним сценарієм.

“Більш імовірним сценарієм, я б сказав, дуже високо ймовірним, що нам вдасться домовитися у поточному році, у нас буде місія і ці кошти будуть вже в наступному році”, – повідомив Марченко.