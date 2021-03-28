Сполучені Штати мають намір розширити санкції проти Росії, агресивна поведінка якої є ключовою проблемою як для США, так і для альянсу НАТО.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю телеканалу CNN.

Блінкен сказав, що адміністрація “зробить необхідні дії у час та в місці, що буде обрано”.

При цьому він відмовився повідомити конкретні деталі.

Блінкен також підкреслив, що Штати мають намір “нарощувати” санкції за будівництво російського газопроводу “Північний потік-2” і вже попередили про це Німеччину.

“Ми вважаємо, що це (будівництво газопроводу) погана ідея, і для нас було важливо мати можливість сказати про це безпосередньо нашому близькому партнеру – Німеччині. І це те, що я зробив. У Конгресі дотримуються такої ж думки. Згідно із законодавством, ми ввели санкції проти компаній, які беруть участь в будівництві і намагаються добудувати трубопровід. Ми дали ясно зрозуміти, що ми будемо продовжувати робити це”, – сказав він.

Блінкен заявив про існуючі розбіжності США і Німеччини по трубопроводу, зазначивши, що практично у всіх інших областях дві країни працюють “більш тісно, ​​ніж коли б то не було”.