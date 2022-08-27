Про це йдеться у повідомленні Reuters.
Про смерть громадянина США, який загинув в Україні повідомив речник Державного департаменту. Також він зазначив, що офіційні особи підтримують зв’язок із родиною та надають консульську допомогу.
“Ми ще раз повторюємо, що громадяни США не повинні їздити в Україну через повномасштабну війну, яка там триває”, – зазначили у Держдепартаменті.
Окрім того, наголосили, що громадянин Сполучених Штатів Америки мають негайно виїхати з України, якщо це безпечно, за допомогою будь-якого комерційного чи іншого доступного приватного наземного транспорту.
Раніше повідомлялося, що у полон до російських окупантів потрапив вже третій громадянин Сполучених Штатів. Йдеться про 35-річного Суеді Мурекезі, якого, за словами його рідних, минулого арештували у тимчасово окупованому Херсоні.
- 17 березня окупанти обстріляли Чернігів з важкої артилерії, загинули та постраждали цивільні. Серед загиблих був громадянин США.
- У так званій “ДНР” підконтрольній Росії бойовики засудили до страти двох громадян Великої Британії та одного громадянина Марокко, котрі воювали на боці України, до страти.
- Британський уряд висловив глибоку стурбованість у зв’язку зі смертними вироками двом громадянам Великої Британії, які винесено в так званій “ДНР”.