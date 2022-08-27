У Державному департаменті США повідомили, що нещодавно ще один громадянин Сполучених Штатів Америки помер в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Reuters.

Про смерть громадянина США, який загинув в Україні повідомив речник Державного департаменту. Також він зазначив, що офіційні особи підтримують зв’язок із родиною та надають консульську допомогу.

“Ми ще раз повторюємо, що громадяни США не повинні їздити в Україну через повномасштабну війну, яка там триває”, – зазначили у Держдепартаменті.

Окрім того, наголосили, що громадянин Сполучених Штатів Америки мають негайно виїхати з України, якщо це безпечно, за допомогою будь-якого комерційного чи іншого доступного приватного наземного транспорту.

Раніше повідомлялося, що у полон до російських окупантів потрапив вже третій громадянин Сполучених Штатів. Йдеться про 35-річного Суеді Мурекезі, якого, за словами його рідних, минулого арештували у тимчасово окупованому Херсоні.