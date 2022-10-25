Оскільки західні країни відкинули заяви Росії про те, що Україна готується підірвати так звану "брудну бомбу" на власній території, у Держдепартамені США припустили, що Росія, можливо, планує зробити це сама.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що останніми днями росіяни заявили, що Україна могла планувати підірвати “брудну бомбу”, яка використовує вибухівку для розпилення радіоактивного матеріалу. Але Сполучені Штати, Велика Британія та Франція відкинули звинувачення, назвавши це приводом, вигаданим РФ для подальшої ескалації.

“Ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції, а також у нас немає ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Але ми почули ці дуже тривожні заяви, і ми хотіли надіслати дуже чіткий сигнал”, — сказав речник Держдепу Нед Прайс.

Спільна заява була зроблена після серії дзвінків між західними країнами та російськими офіційними особами, які продовжилися в понеділок розмовою між генералом Марком Міллі, головою Об’єднаного комітету начальників штабів, та генералом Валерієм Герасимовим, начальником Генштабу РФ.

Згідно з повідомленням, наданим пресслужбою Міллі, двоє військових лідерів обговорили “кілька проблем, пов’язаних з безпекою, і погодилися тримати лінії зв’язку відкритими”.

Полковник Батлер не став уточнювати подробиці, але Міністерство оборони Росії повідомляло, що обговорення включало його заяви про брудну бомбу.