Про це повідомляє The New York Times.
Зазначається, що останніми днями росіяни заявили, що Україна могла планувати підірвати “брудну бомбу”, яка використовує вибухівку для розпилення радіоактивного матеріалу. Але Сполучені Штати, Велика Британія та Франція відкинули звинувачення, назвавши це приводом, вигаданим РФ для подальшої ескалації.
“Ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції, а також у нас немає ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Але ми почули ці дуже тривожні заяви, і ми хотіли надіслати дуже чіткий сигнал”, — сказав речник Держдепу Нед Прайс.
Спільна заява була зроблена після серії дзвінків між західними країнами та російськими офіційними особами, які продовжилися в понеділок розмовою між генералом Марком Міллі, головою Об’єднаного комітету начальників штабів, та генералом Валерієм Герасимовим, начальником Генштабу РФ.
Згідно з повідомленням, наданим пресслужбою Міллі, двоє військових лідерів обговорили “кілька проблем, пов’язаних з безпекою, і погодилися тримати лінії зв’язку відкритими”.
Полковник Батлер не став уточнювати подробиці, але Міністерство оборони Росії повідомляло, що обговорення включало його заяви про брудну бомбу.
- Росія зазнає поразок на полі бою, а тому її керівництво у звичній для себе манері вдається до шантажу. Цього разу — ядерного. Ядерний удар по Україні вважається малоймовірним, а головна мета цих погроз — налякати українців та світ та змусити нас йти на поступки, а наших партнерів — послабити підтримку України. Утім, це залякування не матиме очікуваних Росією наслідків. Водночас українці мусять мати план дій на випадок будь-яких надзвичайних ситуацій: застосування ядерної зброї, “брудної бомби” чи в разі аварії на АЕС.