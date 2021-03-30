Держсекретар США Ентоні Блінкен презентував доповідь щодо дотримання прав людини, розкритикувавши владу Росії, Білорусі та Китаю за діяльність в цій галузі. У доповіді проаналізовано 20 країн.

Про це йдеться в доповіді.

Блінкен зазначив, що у 2020 році у світі погіршилася ситуація, щодо дотримання прав людини.

У Держдепі виділили 10 пунктів, які свідчать про порушення прав людини в тій чи іншій країні. Це страти без суду і слідства, незаконні затримання та тортури, в тому числі стосовно представників ЛГБТ (наприклад, в Чечні), придушення свободи слова і насильство над журналістами, блокування і фільтрація Інтернет-контенту, придушення права на мирні зібрання і на свободу зібрань (наприклад, в Білорусі).

У доповіді зазначено, що в Росії у 2020 році переслідували “політичних дисидентів”, а в Китаї гнобили права і переслідували уйгурів в Сіньцзяні.

“Занадто багато людей продовжували страждати в важких умовах у 2020 році”, – заявив Блінкен під час презентації доповіді. За його словами, уряди деяких країн використовували пандемію коронавірусу, як привід, щоб обмежити права людини й зміцнити стиль авторитарного правління.

Він зробив акцент на тому, що нинішня президентська адміністрація Джо Байдена “поставила людину в центр зовнішньої політики Америки”.

“Ми задіємо всі інструменти нашої дипломатії для захисту прав людини та притягнення до відповідальності винних у зловживаннях”, – сказав Блінкен.

Він звернув увагу на “напади на опозиційних політиків, антикорупційних активістів, незалежних журналістів в таких країнах, як Росія, Уганда, Венесуела”. Також він засудив агресію правоохоронців і бездіяльність влади під час загальнонаціональних протестів в Білорусі.

У частині про порушення прав людини в Росії, у звіті зробили акцент на отруєнні Олексія Навального. Його називають “опонентом Кремля” і опозиційним політиком, якого посадили у в’язницю. У тексті доповіді сказано, що “з перевірених повідомлень випливає, що співробітники Федеральної служби безпеки Росії використовували нервово-паралітичну речовину, щоб отруїти Навального. Розвинені демократії й країни НАТО засудили отруєння Навального і закликали Росію притягти винних до відповідальності”.

У Держдепартаменті зазначили, що на ситуацію з дотриманням прав людини в Росії негативно впливає окупація Кримського півострова й підтримка бойовиків на Донбасі.

“Спостерігачі повідомляють про загибель і поранення тисяч мирних жителів, а також численні зловживання, скоєних військами під командуванням Росії в районі українського Донбасу … Влада також проводили політично мотивовані арешти, затримання та судові процеси над українськими громадянами в Росії, багато з яких стверджували, що піддавалися тортурам “, – сказано в доповіді Держдепу США.

При цьому, у відомстві звернули увагу на те, що російська влада не приймає “адекватних заходів для виявлення, розслідування, судового переслідування або покарання більшості посадових осіб, які вчинили зловживання, що призвело до створення атмосфери безкарності”.

У доповіді сказано, що США мають докази того, що “російський уряд або його агенти …” здійснювали або намагалися вчинити … незаконні вбивства “.

Про Білорусь в доповіді сказано, що зараз це “авторитарна держава”, в якій Лукашенко зміг встановити свою владу над всіма інститутами влади. Вони звернули увагу на те, що він приймав незаконні укази й фальсифікував вибори. На думку американської сторони, жодні президентські вибори в Білорусі з 1994 року “не відповідали міжнародним стандартам”.