Про це повідомив американський телеканал CNN.

У вересні 2020 року в арсеналі США є 3750 боєголовок. Це майже на 88% менше, в порівнянні з максимальним значенням (31 255) у вересні 1967 року. Також це на 83% менше показника (22 217) на момент падіння Берлінської стіни в кінці 1989 року.

З 1994 по 2020 рік США знищили понад 11,68 тис. ядерних боєголовок, а з 30 вересня 2017 року – 711 одиниць.

Наразі в арсеналі майже 2 тисячі одиниці ядерних боєголовок, які списали й мають знищити.

З 30 вересня 1990 року кількість стратегічних ядерних запасів зменшилась на 90%.

Це перший за чотири роки випадок, коли Держдеп США розсекретив інформацію щодо кількості ядерної зброї.

“Розсекречення інформації щодо ядерних арсеналів держав важливе для зусиль щодо нерозповсюдження та роззброєння, включаючи зобов’язання щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і зусиль щодо боротьби з усіма типами ядерної зброї”, – пояснили у відомстві.

Під час президентської кампанії 2020 року Джо Байден заявив, що США не потрібна нова ядерна зброя, а його адміністрація працюватиме над стримуванням ядерної зброї.