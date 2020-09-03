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У Держдепі США відреагували на отруєння Навального «Новачком»

У Державному департаменті США відреагували на отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального речовиною з групи "Новачка", зазначивши, що це ускладнює чесну і прозору дискусію з Кремлем.

Четвер, 3 вересня 2020, 08:53

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

Кент зазначив, що ситуація з отруєнням негативно вплине на міжурядові відносини Росії і США, а також на діалог з російським суспільством. Крім цього, цей інцидент “направляє поганий сигнал міжнародній спільноті”.

“Тому, на мою думку, не дивлячись на інтерес і спроби мати чесну, прозору дискусію з Росією в певних сферах, Росія дуже часто вдається до дій, які ускладнюють цей шлях, і цей діалог”, – сказав Кент.

За словами американського дипломата, на сьогоднішній день говорити про які-небудь санкції через отруєння Навального має право тільки німецька сторона.

Що відомо про отруєння Навального

20 серпня вранці Навальний повертався на літаку з Томська в Москву. На борту йому стало погано, тому літак екстрено приземлився в Омську. Російського опозиційного політика Олексія Навального госпіталізували до реанімації, він був без свідомості. Наразі стан російського опозиціонера Олексія Навального залишається стабільним, спостерігається певне поліпшення в симптоматиці.

Рідні опозиціонера прийняли рішення про продовження його лікування в клініці на території Німеччини. Омські медики спершу перешкоджали його транспортуванню.

Попри твердження транспортної поліції про те, що в крові опозиціонера Олексія Навального знайшли небезпечну отруту, омські медикице заперечували:вони заявили, що в сечі опозиціонера Олексія Навального не було якихось токсичних речовин, а лише алкоголь і кофеїн.

22 серпня Навальний був транспортований до берлінської клініки “Шаріте”. За два дні там підтвердили, що політика отруїли.

27 серпня німецький журнал Der Spiegel і дослідницька група Bellingcat заявили,що російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти токсином, за складом схожим на нервово-паралітичну речовину “Новачок”. Згодом це  підтвердили  німецькі фахівці.

Що відомо про “Новачок”?

“Новачок” — це назва родина фосфорорганічних  отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Роботу над його створенням вели у Радянському Союзі і РФ з 1960-х по 1990-ті роки. Перша речовина цієї родини була синтезована Петром Кірпічовим в 1972 році.

У листопаді 2019 року Організація із заборони хімічної зброї долучила нервово-паралітичну речовину “Новачок” до переліку заборонених речовин. 41 держава-член виконкому ОЗХЗ, ухвалили спільну пропозицію, подану Сполученими Штатами Америки, Нідерландами та Канадою.

Відомо про декілька випадків, коли отруйні речовини цієї родини були застосовані під час замахів на вбивство.

Так у березня 2018 року в місті Солсбері, Великобританія колишній агент ГРУ Сергій Скрипаль та його дочка Юлія були виявлені з симптомами отруєння в торговому центрі. У квітні Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що їх намагалися отруїти за допомогою речовини з назвою “Новачок”.

У серпні 2019 року контртерористичний підрозділ поліції Великої Британії заявив про ще одного постраждалого в результаті отруєння нервово-паралітичним речовиною “Новачок” в Солсбері в березні 2018 року. В оприлюдненій заяві йдеться, що потерпілим виявився поліціянт, який приїхав на виклик про отруєння Скрипалів. У Солсбері він наткнувся на незначну частку “Новачка”.

Наразі у Німеччині триває розслідування проти співробітників ГРУ, підозрюваних в отруєнні сім’ї Скрипалів, відомих як Руслан Боширов та Олександр Петров.

У червні 2018 у місті Еймсбері, Велика Британія після контакту із предметом, вкритим “Новачком” до лікарні була доставлена пара цивільних громадян: 44-річна мати трьох дітей Дон Старджесс та її 45-річний друг Чарлі Роулі. Внаслідок отруєння за 9 днів Старджесс загинула. Роулі вижив планує подати в суд на російську державу і вимагати грошової компенсації.

У лютому 2019 року болгарські правоохоронці заявили, що виявили можливий зв’язок між отруєнням Скрипаля у 2018 році й отруєнням місцевого торговця зброєю Еміліана Гебрева у 2015-му році. Гебрев, його син і топменеджер заводу були ушпиталені після того, як втратили свідомість на прийомі, який бізнесмен влаштовував в Софії. У січні 2020 року прокуратура Болгарії висунула звинувачення трьом росіянам, підозрюваним у замаху на вбивство Гебрева.

Теги: Держдепартамент США, Новачок, Олексій Навальний

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