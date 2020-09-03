У Держдепі США відреагували на отруєння Навального «Новачком»

У Державному департаменті США відреагували на отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального речовиною з групи "Новачка", зазначивши, що це ускладнює чесну і прозору дискусію з Кремлем.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

Кент зазначив, що ситуація з отруєнням негативно вплине на міжурядові відносини Росії і США, а також на діалог з російським суспільством. Крім цього, цей інцидент “направляє поганий сигнал міжнародній спільноті”.

“Тому, на мою думку, не дивлячись на інтерес і спроби мати чесну, прозору дискусію з Росією в певних сферах, Росія дуже часто вдається до дій, які ускладнюють цей шлях, і цей діалог”, – сказав Кент.

За словами американського дипломата, на сьогоднішній день говорити про які-небудь санкції через отруєння Навального має право тільки німецька сторона.

Що відомо про отруєння Навального