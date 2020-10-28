Про це вона написала в Twitter.
“США і весь світ солідарні з народом Білорусі. Вони продемонстрували прекрасну мужність і силу перед обличчям жорстоких репресій. Ми будемо і надалі підтримувати їх законні прагнення”, – сказано в заяві представниці Держдепу.
Як відомо, напередодні, 27 жовтня, Лукашенко підтвердив, що особисто наказав розігнати учасників чергової мирної акції в Мінську 25 жовтня.
Нагадаємо, в ніч з 25 на 26 жовтня в Білорусі сплив термін “народного ультиматуму” лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської – вона вимагала від Олександра Лукашенка залишити пост і звільнити всіх політв’язнів. Оскільки її вимоги влада не розглянула, робітники і студенти вийшли на протести вранці 26 жовтня.
- Напередодні у Мінську 11-ий марш протесту проти режиму Олександра Лукашенка “Народний ультимутум” закінчився розгоном гранатами і гумовими кулями.
- 13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила чинній влади Білорусі “народний ультиматум” і закликала виконати вимоги.
- Також Тихановська закликала білорусів до загального страйку з 26 жовтня і пообіцяла допомогти в разі втрати роботи.