Представниця Державного департаменту США Морган Ортагус підтвердила, що американська сторона продовжує підтримувати протестуючих в Білорусі проти режиму правління Олександра Лукашенка.

Про це вона написала в Twitter.

“США і весь світ солідарні з народом Білорусі. Вони продемонстрували прекрасну мужність і силу перед обличчям жорстоких репресій. Ми будемо і надалі підтримувати їх законні прагнення”, – сказано в заяві представниці Держдепу.

Як відомо, напередодні, 27 жовтня, Лукашенко підтвердив, що особисто наказав розігнати учасників чергової мирної акції в Мінську 25 жовтня.

Нагадаємо, в ніч з 25 на 26 жовтня в Білорусі сплив термін “народного ультиматуму” лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської – вона вимагала від Олександра Лукашенка залишити пост і звільнити всіх політв’язнів. Оскільки її вимоги влада не розглянула, робітники і студенти вийшли на протести вранці 26 жовтня.