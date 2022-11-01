У Державному департаменті США вважають, що заяви Росії про вихід із "зернової угоди" мають “негайний, шкідливий ефект на глобальну харчову безпеку”,

Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на слова речника Державного департаменту США Неда Прайса.

“Росія знову робить їжу зброєю у війні, яку вона сама розпочала. Найефективнішим способом забезпечення харчової безпеки було б, якби Росія повернулась до угоди й припинила війну проти України”, — сказав Прайс.

Він зауважив, що ціни на продовольство у світі знову почали зростати внаслідок невизначеності навколо чорноморської зернової угоди. Тому, США закликають Росію відновити участь у зерновій ініціативі: “Ми хочемо, щоб ця ініціатива відновилась. Ми закликаємо Росію поважати зобов’язання, які вона на себе взяла. Не стояти на шляху постачання дуже необхідного зерна та інших харчових продуктів”, — зазначив речник.

За його словами, жодна інша країна “не може замінити можливості України експортувати зерно через Чорне море”.

“Будь-які дії Росії, спрямовані на перешкоджання критично важливого експорту зерна, по суті, свідчитимуть про те, що Кремлю байдуже, чи люди та сім’ї в усьому світі платять більше за їжу чи голодують”, — зазначив речник Держдепу.

Згідно з заявою Прайса, спроби Росії домогтися поступок в обмін на повернення до зернової угоди означатимуть “колективне покарання, або колективне вимагання”.

ДОВІДКА. 29 жовтня Росія заявила про свій вихід з “зернової угоди”. Це сталось нібито після атаки безпілотників на Чорноморський флот РФ в окупованому Севастополі.

“Зернова угода” між країнами була укладена в липні за посередництва ООН і Туреччини. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара сповнена рішучості спробувати зберегти зернову ініціативу, попри відмову Москви.