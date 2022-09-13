У ніч на 13 вересня між Азербайджаном та Вірменією укотре відбулось згострення військового конфлікту. Сторони взаємно звинуватили один одного в обстрілах на кордоні. Зреагували на ситуацію у США.

Про це йдеться у повідомленні Державного секретаря США Ентоні Блінкена у Twitter.

У своєму повідомленні Блінкен наголосив, що Сполучені штати “глибоко стурбовані” повідомлення про відновлення бойових дій між Вірменією та Азербайджаном.

“Ми закликаємо негайно припинити військові дії. Військового вирішення конфлікту немає”, – написав Блінкен.

До свого твіту Держсекретар США також додав посилання на пресслужбу Держдепу, де закликали негайно припинити бойові дії між Вірменією та Азербайджаном.

“Сполучені Штати глибоко стурбовані повідомленнями про напади вздовж вірменсько-азербайджанського кордону, включаючи повідомлення про удари по поселеннях та цивільній інфраструктурі у Вірменії. Як ми вже давно зрозуміли, військового вирішення конфлікту бути не може. Ми закликаємо негайно припинити будь-які військові дії”, – мовиться у заяві пресслужби.

Варто зауважити, що після повідомлень про загострення конфлікту прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів телефонну розмову з Ентоні Блінкеном, президентом Франції Емманюелем Макроном та президентом РФ Володимиром Путіним.

Додамо, що 13 вересня у Вірменії заявили про обстріли своїх військових частин з боку Азербайджану. У зв’язку з цим Нікол Пашинян вже звернувся до країн ОДКБ (Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан) за допомогою.

Водночас у Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що збройні сили Вірменії вчинили масштабні диверсії на Дашкесанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках.