У Державному департаменті США запевняють, що знайдуть спосіб притягнути до відповідальності Росію за втручання в американські президентські вибори 2020 року.

Про це під час брифінгу сказала заступниця прессекретаря Держдепу Джаліна Портер.

Після публікації звіту розвідки про факти, що підтверджують втручання Росії у вибори президента США, представницю Держдепу попросили прокоментувати – як це може вплинути на РФ, а також – як це вплине на відносини між країнами.

“Ми будемо взаємодіяти з Росією таким чином, щоб завжди просувати інтереси Америки. При цьому, ми усвідомлюємо, які проблеми йдуть від Росії”, – зазначила представниця Держдепу.

Портер сказала, що США налаштовані на діалог з Росією в тих сферах, які сприяють просуванню американських інтересів.

“Навіть співпрацюючи з Росією в ім’я просування американських інтересів, ми зуміємо залучити Росію до відповідальності за будь-які з її зловмисних дій”, – сказала вона.

Після заяви президента США Джо Байдена про те, що президент РФ Володимир Путін – “вбивця”, а Росія відповість за втручання в американські вибори, Кремль відкликав свого посла Анатолія Антонова в Москву для проведення консультацій щодо подальших дій.

У той же час США не планують робити те ж саме стосовно свого посла в РФ Джона Саллівана. Той може продовжувати дипломатичну місію.

Про що йдеться у звіті американської розвідки?

Розвідка США представила розсекречену доповідь з доказами щодо втручання Росії в процес американських президентських виборів. У ній сказано, що президент РФ Володимир Путін особисто керував деякими процесами несанкціонованого втручання.

За даними розвідки, Путін та низка російських урядових організацій докладали зусиль до очорнення кандидатури президента Джо Байдена і Демократичної партії, підтримки колишнього президента США Дональда Трампа, підриву суспільної довіри до виборчого процесу та загострення соціально-політичних суперечок у США.

“Ключовим елементом стратегії Москви під час цього виборчого циклу було використання людей, пов’язаних із російською розвідкою, щоб просувати наративи, включно з оманливими і необґрунтованими звинуваченнями проти президента Байдена, – через американські медіа, посадовців, відомих особистостей, включно з близькими до експрезидента Трампа і його адміністрації”, – йдеться у звіті.

У документі наголошується, що Путін міг контролювати діяльність українського нардепа Андрія Деркача, котрий “зіграв важливу роль” в діяльності РФ щодо впливу на вибори.

Також зазначається, що Деркач “має зв’язки із російськими офіційними особами, як і з російськими спецслужбами”.

Згідно із доповіддю, Деркач у 2020 році чотири рази публікував аудіозаписи, якими намагався довести причетність Джо Байдена до начебто корупційних дій, пов’язаних з Україною. Такі дії нардепа були спрямовані на “забезпечення переобрання президента Трампа”.

Основна ідея, яку поширювали з Росії, залишилася незмінною: нібито корупційні зв’язки між президентом Байденом, його сім’єю та іншими офіційними особами США та України.

За даними розвідки США, російські спецслужби “використовували довірених осіб, пов’язаних з Україною, і зв’язки цих довірених осіб, зокрема їх контакти в США, щоб поширити цей наратив, щоб дати Москві правдоподібне заперечення їх причетності”.