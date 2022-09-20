Голова комітету Держдуми РФ з контролю Олег Морозов заявив про те, що уряд Росії може терміново ухвалити всі необхідні рішення для приєднання нових територій до РФ після проведення "референдумів".

Про це повідомляє пропагандистське видання “ТАСС“.

“Державна дума Російської Федерації може в терміновому порядку ухвалити всі необхідні рішення для прийняття нових територій до РФ після проведення референдумів”, – заявив голова комітету Держдуми РФ з контролю Олег Морозов.

Також він додав, що після приєднання нових територій до Росії, відбудуться політичні та військові рішення щодо захисту громадян, які проживають там.

Варто зазначити, що сьогодні, 20 вересня, “парламент” невизнаної “Луганської Народної Республіки” проголосував за проведення референдуму про приєднання до Росії. “Закон” вже підписав так званий “голова” псевдореспубліки Леонід Пасічник.

20 вересня “депутати” невизнаної “ЛНР” одностайно проголосували за “закон” про проведення “референдуму” щодо приєднання Луганської області до складу Російської Федерації.

Вже менш ніж через годину у ЗМІ повідомили, що “закон” про “референдум” підписав і так званий “голова” невизнаної республіки Леонід Пасічник.

Згодом “перший заступник спікера парламенту ЛНР” повідомив, що “рефередум” у псевдореспубліці проведуть у період з 23 по 27 вересня.

Також про терміновий “референдум” заявили у “громадській раді” тимчасово окупованої Херсонщини.

Нагадаємо, що 19 вересня, ставленики РФ заговорили про необхідність термінового “референдуму” про приєднання Луганської й Донецької областей до Росії. Натомість в Інституті вивчення війни вважають, що терміновий “референдум” знадобився окупантам, оскільки вони бояться контрнаступу Збройних сил України.

Окупаційна влада так званих “Л/ДНР” напередодні заявила про необхідність негайного “референдуму” про приєднання Донецької і Луганської областей до Росії. Це свідчить про те, що триваючий контрнаступ українських захисників викликає паніку в окупантів.