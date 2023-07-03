Протягом останніх кількох років Росія незаконно вивезла з України 700 тисяч дітей. Про це заявив голова міжнародного комітету Ради Федерації Григорій Карасін.

Джерело: The Washington Post з посиланням на заяву Григорія Карасіна, опубліковану в Telegram

За словами Карасіна, дітей “рятували від бомбардувань та обстрілів”.

“В останні роки 700 тисяч дітей, рятуючись від бомбардувань і обстрілів з районів конфлікту в Україні, знайшли притулок саме у нас. Багато – разом з батьками, а вихованці дитячих будинків – разом із вихователями”, – відзначив очільник міжнародного комітету.

Водночас він звинуватив “київських націонал-радикалів” у “знущаннях” над підлітками з південного сходу України.

При цьому Карасін запевнив, що в російському парламенті вже створено спецкомісію для розслідування “фактів злочину київського режиму щодо неповнолітніх”.

Нагадаємо, Україна розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовому вивезенні українських дітей з тимчасово окупованих Росією територій.

Варто зауважити, у звіті ОБСЄ, підготовку якого ініціювали 45 країн-учасниць у межах “московського механізму” для розслідування депортації дітей з територій України, мовиться, що РФ скоїла воєнний злочин, переміщуючи українських дітей з України.

Як відомо, 49 країн світу та Європейський Союз підписали спільну заяву, засуджуючи незаконну депортацію українських дітей до РФ.

Зазначимо, 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації з подальшою “русифікацією”.

ДОВІДКОВО. 17 березня МКС видав ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за ймовірну схему депортації українських дітей до Росії – практику, яку російський уряд називає порятунком дітей, заперечуючи, що депортація є примусовою.

Своєю чергою, Росія, яка не ратифікувала Римський статут, відхилила це рішення, назвавши позов “юридично недійсним” і “обурливим”.

Ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової були видані після того, як 16 березня слідча комісія ООН оприлюднила звіт щодо України, у якому йдеться про наявність доказів незаконного переміщення сотень українських дітей до Росії.

Комісія заявила, що і батьки, і діти зіштовхуються з багатьма перешкодами у встановленні контакту, причому тягар лягає насамперед на дітей, оскільки маленькі діти, ймовірно, не можуть встановити будь-який контакт. Комісія дійшла висновку, що примусові депортації “порушують міжнародне гуманітарне право та є воєнним злочином”.

Виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) президенту РФ Володимиру Путіну ордер на арешт є пожиттєвим. Він залишатиметься підозрюваним, доки не постане перед судом або поки його не буде виправдано.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Росія поводиться з дітьми як із “воєнною здобиччю”.