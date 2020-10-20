Як це відбуватиметься розповів очільник відомства Роман Лещенко в інтерв’ю “Економічній правді”.
Передачу земель громадам здійснять згідно з Указом президента України Володимира Зеленського, відповідно до статті 117 Земельного кодексу України.
Процедура займе близько двох місяців.
“Фактично Держгеокадастр добровільно відмовиться від державних земель і передасть їх громадам, а вони зареєструють їх як свою власність в рамках нових адміністративно-територіальних кордонів і стануть повноцінними господарями цієї землі. Передавши землю громадам, ми також нівелюємо корупційні ризики, які були пов’язані безпосередньо з Держгеокадастром з 2013 р, коли йому передали ці землі в управління”, – розповів Лещенко.
Таким чином, державна земля сільськогосподарського призначення буде передана до кінця 2020 року.
Стосовно процедури передачі земель, це відбуватиметься у такий спосіб:
“Очільник Держгеокадастру дає доручення територіальним управлінням, а вони безпосередньо працюють з головами громад – реєструють і передають землю. Тобто це бюрократичний процес: чим швидше громади відреагують – тим швидше перереєструють. Ми оперативно 100% всієї державної землі передамо народу, тобто громадам”.
- У жовтні минулого року тодішній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про те, що створено електронний реєстр всіх даних Геокадастру.
- У липні 2019 року на цю посаду призначили Дениса Башлика. Його було звільнено у травні поточного року.
- У червні 2020 року службу очолив Роман Лещенко.