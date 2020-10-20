Після місцевих виборів, 25 жовтня, сільськогосподарську землю з державної власності передадуть на баланс громадам у рамках реформи децентралізації.

Як це відбуватиметься розповів очільник відомства Роман Лещенко в інтерв’ю “Економічній правді”.

Передачу земель громадам здійснять згідно з Указом президента України Володимира Зеленського, відповідно до статті 117 Земельного кодексу України.

Процедура займе близько двох місяців.

“Фактично Держгеокадастр добровільно відмовиться від державних земель і передасть їх громадам, а вони зареєструють їх як свою власність в рамках нових адміністративно-територіальних кордонів і стануть повноцінними господарями цієї землі. Передавши землю громадам, ми також нівелюємо корупційні ризики, які були пов’язані безпосередньо з Держгеокадастром з 2013 р, коли йому передали ці землі в управління”, – розповів Лещенко.

Таким чином, державна земля сільськогосподарського призначення буде передана до кінця 2020 року.

Стосовно процедури передачі земель, це відбуватиметься у такий спосіб:

“Очільник Держгеокадастру дає доручення територіальним управлінням, а вони безпосередньо працюють з головами громад – реєструють і передають землю. Тобто це бюрократичний процес: чим швидше громади відреагують – тим швидше перереєструють. Ми оперативно 100% всієї державної землі передамо народу, тобто громадам”.