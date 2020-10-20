Очільник Держгеокадастру Роман Лещенко розповів про те, скільки землі сільськогосподарського призначення зараз у державній власності.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню “Економічна правда”.

На сьогодні, за результатами проведеного аудиту, у державній власності є 750 тисяч га землі сільгосппризначення. У 2019, до аудиту, говорили про те, що в держвласності 10,4 млн га.

“Коли вам говорили, що в країні 10 млн га землі державної власності, то це була брехня. Країна фактично розграбована. Залишилося вкрай мало — приблизно 2 млн га ми передаємо в ОТГ і залишається вільних 0,75 млн га”, – заявив Лещенко.

Він пояснив, що таку велику кількість землі розікрали шляхом схеми з безоплатної приватизації землі. Як виявилося, в механізмі безкоштовної приватизації немає процедури перевірки особи в реєстрах Міністерства юстиції й Держгеокадастру. Через це незрозуміло, хто отримав одну земельну ділянку, а хто – більше ніж десять.

Він пояснив, що за останні сім років, з середини 2013 року по 2020 рік, з державної до приватної власності через механізм безкоштовної приватизації було виведено понад 700 тисяч га землі.

“Тобто, мова йде про територію однієї невеликої європейської країни (Словаччини, – ред.)”, – заявив Лещенко.

Тепер Держгеокадастр проводить аудит електронного реєстру. Його завершено на 27%.

“Є групи людей, які отримували земельні ділянки по 2 га енну кількість разів, часто — в дуже вигідних місцях”, – зазначив Лещенко.

За його словами, часто за такою схемою землю отримували близькі до чиновників люди.