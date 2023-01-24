Державне агентство України з питань кіно опублікувало перелік кандидатів, які, ймовірно, візьмуть участь в конкурсі на посаду керівника Довженко-Центру.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

У списку вказано прізвища та ініціали 5 осіб:

Водка В.С.;

Гончарук О.Ю.;

Жаровський К.А.;

Пантелєєв О.В.;

Слєпак С.В.

Документи на участь у конкурсі приймали з 21 грудня 2022 року до 20 січня 2023 року.

Нагадаємо, що раніше тимчасово виконуюча обов’язки генерального директора ДП “Національний центр Олександра Довженка” Юлія Каждан відмовилась виконувати свої професійні обов’язки. Держкіно вже призначило нового тимчасового в.о гендиректора.

ДОВІДКА. у серпні цього року Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію “Довженко-Центру”. Це означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно. Попри спротив працівників установи та громадськості Держкіно не скасувало це рішення.

У відповідь на ситуацію з “Довженко-Центром” Українська кіноакадемії опублікувала заяву, в якій зазначається, що дії Держкіно можуть призвести до нищення однієї з найважливіших культурних інституцій в Україні.

Не так давно, 16 жовтня Фонд державного майна розпочав процес приватизації двох корпусів “Довженко-Центру”. Державне підприємство отримало відповідний лист з проханням підготувати усі необхідні документи.

Зокрема, Державне агентство України з питань кіно відсторонило від посади очільницю Центру Олену Гончарук за результатами аудиту. Гончарук виступала проти “реорганізації” Центру, який зберігає архів українського кіно. За кілька днів до її відсторонення “Довженко-Центр” подав позов проти Держкіно.

Згодом новопризначеною в.о. директора “Довженко-Центру” стала Юлія Каждан, яка раніше заснувала кінологічний центр. Крім того, що у неї відсутній досвід роботи у кіногалузі, жінка пропонує консультації з гіпнотерапії та психосоматики.

Вже 15 листопада реорганізацію “Довженко-Центру” у той спосіб, як вона відбувається зараз, зупинили. У “Центрі” призначать прозорий конкурс на посаду директора.