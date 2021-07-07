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У Держспецзв‘язку визнали, що сайти держструктур «впали» через хакерську атаку

Ввечері 6 липня сайти кількох українських відомств стали недоступними. Це сталося через хакерську атаку.

Середа, 7 липня 2021, 17:40

Про це повідомили у Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, сайт якої також “впав”.

Як сповіщалося, ввечері 6 липня стали недоступними сайти Офісу президента, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Служби зовнішньої розвідки та Держслужби спецзв’язку та захисту інформації.

Служба безпеки України пов’язувала збій в роботі свого сайту виключно з технічними проблемами інтернет-провайдера. Утім стало відомо, що збій стався через атаки.

“Державним центром кіберзахисту Держспецзв‘язку визначено, що причинами технічного збою були атака типу DNS Amplification на сервери доменних імен, що забезпечують доступність вебресурсів органів державної влади; мережева атака, спрямована на порушення сервісу маршрутизації мережевого трафіку, що спричинила тимчасову недоступність резервних маршрутів та відповідних вебресурсів”, — йдеться в повідомленні

О 21:00 доступ до сайтів відновили через резервні фізичні канали зв’язку. Обставини втручання в роботу систем захищеного доступу державних органів до мережі інтернет вивчаються.

“За результатами атаки зареєстровано відповідний кіберінцидент, триває розслідування”, — зазначили в службі.

Теги: кібератаки, Офіс Президента, ДБР, Держспецзв'язок, сайти, Служба зовнішньої розвідки, НАБУ

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