У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України бачать небезпеку, але поки не можуть сказати, хто стоїть за кібератаками на сайти українських урядових органів.

Про це на брифінгу розповів заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора.

За словами посадовця, йдеться про одну з найпотужніших кібератак, тож деякі сайти довелося відключили навмисно задля їхнього ж захисту.

На запитання, чи досі фіксуються атаки, Жора відповів, що наразі активність не фіксується.

Утім, продовжив він, є кілька небезпек. Перша — розміщення провокативної інформації, яка може бути використана надалі, якщо інформаційну атаку на Українську державу буде продовжено. Друга — можливість експлуатації цих вразливостей і поширення атаки на інші ресурси.

Заступник голови Держспецзв’язку також зауважив, що кібератаки на інфраструктури державних органів, критичної та інформаційної інфраструктури в Україні тривають із 2014 року.

Атаки на будь-який інформаційний ресурс, який є публічний, можна розцінювати як спробу втручання у роботу інформаційно-комунікаційних систем органів держвлади, пояснив посадовець.

Водночас він зазначив, що жодних повідомлень про те, що дані із реєстрів втрачено чи модифіковано, або ж їх було кудись передано, — на поточний момент немає.

Причини кібератак на держоргани будуть відомі після розслідування.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України, яка функціонує у складі Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України видала рекомендації всім, чий сайт побудовано за допомогою CMS і було зламано (проведено дефейс) вжити низку заходів.