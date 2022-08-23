Незалежність та свобода України не дають спокою російським загарбникам. Саме у значні державні дати зазвичай активізується ворог. Тому у Держспецзв’язку очікують посилення атак з боку окупантів напередодні та в день відзначення найважливішого для українців державного свята – Дня Незалежності. І не тільки на полі бою, а й у кіберпросторі.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

У відомстві наголосили, що постраждати від хакерів може кожен, натомість в зоні підвищеної небезпеки – держслужбовці, військові, працівники критичної інфраструктури, які можуть стати точкою доступу до інформаційних систем держави.

У Держспецзв’язку нагадали як убезпечитись:

Терміново змініть усі слабкі паролі до важливих облікових записів, якщо використовували такі досі. Яким має бути надійний пароль – читайте у попередніх порадах.

Змініть паролі також у тому випадку, якщо протягом тривалого часу цього не робили. Перевірити паролі та поштові адреси на предмет витоку можна на сайті.

Встановіть усі необхідні оновлення програм на комп’ютері та у смартфоні.

Проскануйте пристрої за допомогою антивірусів. Обов’язково встановіть антивірус, якщо досі цього не зробили.

Видаліть усі зламані піратські програми, які встановлювали раніше – вони можуть містити вразливості та становити небезпеку для комп’ютера.

Видаліть російські програми, якщо досі такими користуєтеся.

Зробіть резервні копії важливих документів, файлів, щоб мати змогу їх відновити у разі втрати.

Налаштуйте, де можливо, двофакторну автентифікацію.

Не завантажуйте файлів із невідомих, сумнівних джерел.

Пам’ятайте, що посилання на фішингові сайти можуть бути “замасковані” під привітання зі святом. Не переходьте за посиланнями, отриманими від незнайомців та навіть від друзів.

Звертайте особливу увагу на e-mail, адже часто хакери атакують саме за допомогою розсилання небезпечних електронних листів із “гарячими” темами (про такі випадки можна прочитати на сайті Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Зауважте, що зловмисники можуть імітувати представників держорганів. Звертайте увагу на адресу відправника, вміст листа. Не переходьте за підозрілими посиланнями і не відкривайте вкладень.

Не розголошуйте і не публікуйте персональних даних та важливої інформації про себе (паролів, номерів телефонів, пін-кодів тощо).

Довіряйте тільки інформації з офіційних та перевірених джерел. Не ведіться на фейки та не розповсюджуйте їх.

Якщо бачите інформацію про “матеріальну допомогу до Дня Незалежності”, “додаткові виплати до свята” або інші подібні обіцянки, обов’язково перевірте це на офіційних ресурсах органів влади. Часто за схожими повідомленнями ховаються фішингові атаки. Не беріть участі в опитуваннях, де вимагають надати конфіденційну інформацію або секретні фінансові дані (пін-код до картки, CVV-код тощо).

Якщо завантажили небезпечний файл на робочому комп’ютері, повідомте про це службу інформаційної безпеки. Про кіберінциденти можна також повідомляти: Кіберполіція [email protected] та CERT-UA [email protected]

З 24 лютого 2022 року в українців з’явилося безліч запитань щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом, месенджерами та соціальними мережами. Часті скарги були на те, що зламували особисті сторінки у соцмережах, зокрема у Facebook. Що робити у випадку зламу персональної сторінки – читайте у матеріалі.