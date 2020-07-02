Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Водночас, доходи нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму (1902,1 гривень на місяць) отримували 0,4 млн (1,1%) громадян України.
При цьому, рівень бідності останніми роками зменшується, наприклад, у 2018 році доходи нижче прожиткового мінімуму отримували 10,6 млн (27,6 %), а у 2017 – 13,5 млн (34,9 %).
- Раніше в Торгово-промисловій палаті повідомили, що за час карантину кількість безробітних в Україні збільшилася вже більш ніж на мільйон. Зазначалося, що в першу чергу втратили роботу люди, які були зайняті в сферах, діяльність яких була припинена через карантин. Водночас в Мінекономіки поінформували, що з початку карантину кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні збільшилася майже на 90 тисяч.