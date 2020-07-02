У 2019 році доходи нижче фактичного прожиткового мінімуму (3660,9 гривень на місяць) отримували 8,9 млн (23,1 %) українців.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Водночас, доходи нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму (1902,1 гривень на місяць) отримували 0,4 млн (1,1%) громадян України.

При цьому, рівень бідності останніми роками зменшується, наприклад, у 2018 році доходи нижче прожиткового мінімуму отримували 10,6 млн (27,6 %), а у 2017 – 13,5 млн (34,9 %).