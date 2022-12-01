Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
За словами міністра, у “Дії” можна буде обрати представника від України вперше в історії Євробачення.
“Прозоро і у кілька кліків. Цього року активно цифровізуємо традиції Євробачення. Маємо класні результати”, — додав він.
Кожен громадянин зможе максимально швидко підтримати улюбленого виконавця, який представить Україну на Євробаченні-2023. Захід відбудеться у Ліверпулі.
Михайло Федоров додав, що через “Дію” у травні понад мільйон українців по всьому світу подивилися Євробачення. У жовтні ж пів мільйона громадян обрали трійку журі українського Нацвідбору в застосунку.
Міністр наголосив, що Україна активно розвиває та цифровізує культурну сферу, попри спроби РФ знищувати та залякували нас.
“Адже культура – фундамент сталого громадянського суспільства”, — зазначив Федоров.
- Переможці “Євробачення-2022”, гурт Kalush Orchestra виступили як запрошені гості під час щорічної церемонії американської премії MTV Europe Music Awards 2022.