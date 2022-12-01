Цього року громадяни України зможуть обрати представника нашої держави на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023" у державному застосунку "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

За словами міністра, у “Дії” можна буде обрати представника від України вперше в історії Євробачення.

“Прозоро і у кілька кліків. Цього року активно цифровізуємо традиції Євробачення. Маємо класні результати”, — додав він.

Кожен громадянин зможе максимально швидко підтримати улюбленого виконавця, який представить Україну на Євробаченні-2023. Захід відбудеться у Ліверпулі.

Михайло Федоров додав, що через “Дію” у травні понад мільйон українців по всьому світу подивилися Євробачення. У жовтні ж пів мільйона громадян обрали трійку журі українського Нацвідбору в застосунку.

Міністр наголосив, що Україна активно розвиває та цифровізує культурну сферу, попри спроби РФ знищувати та залякували нас.

“Адже культура – фундамент сталого громадянського суспільства”, — зазначив Федоров.