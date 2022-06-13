Відтепер ФОПи-"спрощенці" 3-ї групи, котрі подали заяву в Державну податкову службу на застосування спеціальної ставки 2%, можуть подати таку декларацію за кілька "кліків" у застосунку "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Так, для подання декларації достатньо:

авторизуватись у застосунку “Дія”, у меню Послуги вибрати Податки ФОП — Декларація платника єдиного податку 2% за відповідний місяць;

ввести суму отриманого доходу за обраний місяць;

перевірити контактні дані та декларацію (за потреби відкоригуйте);

підписати її “Дія.Підписом” та надіслати.

Декларація подається до податкової служби, а вся звітність буде у смартфоні.

“Під час воєнного стану час набув особливої цінності. Зараз як ніколи важливо, щоб у людей була можливість не витрачати час у чергах та заповнювати папірці. Тому ми додали можливість подати декларацію платника єдиного податку 2% у застосунок Дія. Процес, як завжди, максимально автоматизований. Вам потрібно буде лише зробити декілька кліків”, — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У пресслужбі нагадали, що проєкт реалізовано Мінцифрою спільно з Державною податковою службою за підтримки програми EGAP, яку фінансує Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва та реалізує Фонд Східна Європа.