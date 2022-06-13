Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Так, для подання декларації достатньо:
- авторизуватись у застосунку “Дія”, у меню Послуги вибрати Податки ФОП — Декларація платника єдиного податку 2% за відповідний місяць;
- ввести суму отриманого доходу за обраний місяць;
- перевірити контактні дані та декларацію (за потреби відкоригуйте);
- підписати її “Дія.Підписом” та надіслати.
Декларація подається до податкової служби, а вся звітність буде у смартфоні.
“Під час воєнного стану час набув особливої цінності. Зараз як ніколи важливо, щоб у людей була можливість не витрачати час у чергах та заповнювати папірці. Тому ми додали можливість подати декларацію платника єдиного податку 2% у застосунок Дія. Процес, як завжди, максимально автоматизований. Вам потрібно буде лише зробити декілька кліків”, — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
У пресслужбі нагадали, що проєкт реалізовано Мінцифрою спільно з Державною податковою службою за підтримки програми EGAP, яку фінансує Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва та реалізує Фонд Східна Європа.
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