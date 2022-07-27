Про це повідомили на сайті Ради.

До закону “Про судоустрій і статус суддів” було внесено зміни. Вони передбачають отримання інформація про суд за допомогою мобільного додатку “Дія”. Це стосується суду, який розглядає справу, сторін спору, предмет позову, місце, дату та час засідання.

У пояснювальній записці до законопроєкту наголошено, що надання інформації у такому вигляді не матиме статусу офіційного повідомлення. Проте учасник судового процесу буде поінформований і зможе надалі вжити необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів.

Водночас під час воєнного стану повноваження судів, органів та установ системи правосуддя не можуть бути обмежені. Якщо суд має можливість, то він зобов’язаний працювати та здійснювати правосуддя. Відповідно учасникам судового процесу надаватимуть інформацію про розгляд справи за адресою місця їх реєстрації чи за наданою суду поштовою адресою. Якщо така можливість обмежена для оператора поштового зв’язку, то інформацію про засідання надаватимуть з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та “Дії”.