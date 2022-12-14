У застосунку "Дія" вже можна оновити COVID-сертифікати, відтак можна згенерувати документ про четверту дозу вакцини.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Оновили COVID-сертифікати в “Дії”. Тепер можете згенерувати оновлений документ про 4-ту дозу вакцини. Для цього зайдіть у застосунок, натисніть “Послуги”, виберіть COVID-сертифікати та натисніть “Отримати”. Через кілька хвилин сертифікат зʼявиться серед ваших документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном”, – пояснив Михайло Федоров.

Зазначимо, що також у застосунку “Дія” додали дві нові послуги для внутрішньо переміщених осіб – це зміна місця проживання та скасування статусу ВПО. Відтепер у застосунку “Дія” можна автоматично змінити місце проживання, якщо ви переїхали до іншого міста України, а також скасувати статус ВПО, якщо ви повернулися на місце постійного проживання.

Обидві послуги працюють повністю автоматично. Заявки обробляються онлайн і більше не потрібно чекати на рішення держслужбовця чи повторно ходити в держоргани у разі помилки у заявах. Це значно економить час, прибирає людський фактор та можливість отримати відмову в послузі без вагомої причини.

Отримати послуги в “Дії” можна в декілька “натискань” – без зайвих довідок і оформлення їх в держорганах. Для цього необхідно натиснути на меню своєї довідки ВПО в “Дії” та обрати необхідну послугу – змінити адресу фактичного проживання або скасувати статус ВПО.