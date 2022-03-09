Про це Денис Шмигаль заявив під час відеозвернення.
Орієнтовно вже за тиждень у додатку “Дія” розпочнуть реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою, та чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в “Дії”.
За словами прем’єр-міністра, уряд вже створив “Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури”. І як тільки війна буде завершена, розпочнеться відновлення всього, що зруйнував ворог.
Шмигаль наголосив, що війна застала українців зненацька, багато людей залишились без документів. Тому в “Дії” також з’явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент.
“Він буде дуже гнучким: міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. єДокумент автоматично буде доступний усім користувачам “Дії”, – зазначив Шмигаль.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на виконання доручення президента Володимира Зеленського представив пакет рішень, що мають підтримати український бізнес під час війни.
- Раніше Денис Шмигаль повідомив, що українцям, які втратити можливість працювати через війну, почнуть виплачувати по 6,5 тисяч гривень.
- Укрпошта, Пенсійний Фонд України та Міністерство соціальної політики роблять усе, щоб навіть у складних умовах воєнного стану українці своєчасно отримали свої виплати за березень поточного року. Будь ласка, ознайомтесь з правилами виплат.
- Також відомо, що гроші з “єПідтримки” можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який є на банківській картці.