Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що вже через тиждень у застосунку "Дія" можна буде почати реєстрацію інформації про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.

Про це Денис Шмигаль заявив під час відеозвернення.

Орієнтовно вже за тиждень у додатку “Дія” розпочнуть реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою, та чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в “Дії”.

За словами прем’єр-міністра, уряд вже створив “Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури”. І як тільки війна буде завершена, розпочнеться відновлення всього, що зруйнував ворог.

Шмигаль наголосив, що війна застала українців зненацька, багато людей залишились без документів. Тому в “Дії” також з’явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент.