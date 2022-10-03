Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Придбати військових облігацій можна стільки, скільки захоче користувач. Вони різняться на три типи, а саме:
- відсотками доходу – від 11 до 16% річних;
- датою виплат – на строк до 1,5 року;
- назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій — Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим тощо.
Детальніше про військові облігації можна прочитати на офіційному порталі. Мінцифри зазначили, що облігації є цінними паперами, які випускає держава під час воєнного стану.
У міністерстві пояснили, що громадянин дає державі кошти в борг і отримує їх з відсотками. Тобто “це як депозит державі, який працює на перемогу”.
Для придбання військових облігацій потрібно оновити мобільний додаток “Дія” до останньої версії.
- У застосунку “Дія” відновили перегляд та сплату штрафів автофіксації порушень правил дорожнього руху.
- На порталі “Дія”можна скористатися новою послугою — усиновлення: реєстрація кандидатом. За допомогою цієї функції українці, які хочуть усиновити дитину, можуть подати заяву онлайн.
- Іноземці, котрі перебувають в Україні, зможуть користуватися застосунком “Дія”, адже відтепер там доступні посвідки на постійне або тимчасове проживання.
- Кабмін дозволив українцям використовувати електронні документи з “Дії” за кордоном: перелік країн.