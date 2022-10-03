На порталі та у застосунку "Дія" відтепер можна придбати військові облігації. Вартість однієї стартує від 900 гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Придбати військових облігацій можна стільки, скільки захоче користувач. Вони різняться на три типи, а саме:

відсотками доходу – від 11 до 16% річних;

датою виплат – на строк до 1,5 року;

назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій — Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим тощо.

Детальніше про військові облігації можна прочитати на офіційному порталі. Мінцифри зазначили, що облігації є цінними паперами, які випускає держава під час воєнного стану.

У міністерстві пояснили, що громадянин дає державі кошти в борг і отримує їх з відсотками. Тобто “це як депозит державі, який працює на перемогу”.