Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Придбати військових облігацій можна стільки, скільки захоче користувач. Вони різняться на три типи, а саме:

  • відсотками доходу – від 11 до 16% річних;
  • датою виплат – на строк до 1,5 року;
  • назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій — Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим тощо.

Детальніше про військові облігації можна прочитати на офіційному порталі. Мінцифри зазначили, що облігації є цінними паперами, які випускає держава під час воєнного стану.

У міністерстві пояснили, що громадянин дає державі кошти в борг і отримує їх з відсотками. Тобто “це як депозит державі, який працює на перемогу”.

Для придбання військових облігацій потрібно оновити мобільний додаток “Дія” до останньої версії.