У застосунку "Дія" запустили нове опитування щодо того, коли українці святкують Різдво – 25 грудня чи 7 січня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Зараз в Україні офіційно відзначають Різдво в обидві дати. Проте все більше людей переходять на святкування в грудні. Міністерство культури та інформаційної політики ініціювали опитування в “Дії”, щоб дізнатися настрої українців та визначити, якій даті для святкування вони віддають перевагу.

Обрати свій варіант можна у застосунку “Дія” з 24 до 30 грудня 2022 року. Для того, аби взяти участь в опитуванні необхідно виконати наступні кроки:

авторизуйтесь у “Дії”;

натисніть “Послуги” та виберіть “Опитування”;

проголосуйте за один із варіантів.

Щодо відповідей, то українцям пропонують обрати один із запропонованих варіантів: 25 грудня; 7 січня; в обидві дати; не святкую Різдво.

За словами міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, католики, греко-католики й православні святкують Різдво Христове в один день – 25 грудня. Різниця лише в тому, за яким календарем вони рахують — григоріанським (новий стиль) чи юліанським (старий стиль). І за старим Різдво припадає на 7 січня.

Також він зазначив, що переважна більшість людей у світі святкують Різдво 25 грудня за новим стилем. Але 6 із 15 православних церков, а також українські греко-католики користуються юліанським календарем.