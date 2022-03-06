Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

Функцію запустили разом зі стрімінговим сервісом Megogo. Його розробили через те, що окупанти блокують наше телебачення і сіють дезінформацію, фейки тощо. Завдяки “Дія.TV” українці матимуть доступ до новин в будь-якому місці і в будь-який час.