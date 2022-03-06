Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.
Функцію запустили разом зі стрімінговим сервісом Megogo. Його розробили через те, що окупанти блокують наше телебачення і сіють дезінформацію, фейки тощо. Завдяки “Дія.TV” українці матимуть доступ до новин в будь-якому місці і в будь-який час.
Як скористатися функцією:
- Оновити додаток “Дія”;
- Зайти в розділ “Послуги”;
- Обрати “Дія.TV”.
Трансляція розпочнеться автоматично після оновлення. Нею можуть скористатися користувачі IOS і Android. Наразі у “Дії” доступний марафон єдності “Ми сильні разом”. До нього приєдналися провідні українські телеканали. Пізніше з’явиться дитячий контент, розважальні та інформаційні програми.
- Нагадаємо, в Україні запустили застосунок “Повітряна тривога”, щоб громадяни отримували оперативну інформацію про початок і закінчення тривог. Він доступний у Google Play Market та AppStore.
- Під час російського нападу застосовують не лише зброю, а й засоби для ведення інформаційної війни. Тож не поширюйте фейки та перевіряйте інформацію в офіційних джерелах.
- Українські воїни ліквідували під Миколаєвом батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість зрадників були колишніми військовими України, проте у 2014 році перейшли на бік РФ у Криму.
- У Київській області на виїзді з міста Ірпінь російські окупаційні війська відкрили вогонь по мирних мешканцях доки ті намагались евакуюватись.