Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

Функцію запустили разом зі стрімінговим сервісом Megogo. Його розробили через те, що окупанти блокують наше телебачення і сіють дезінформацію, фейки тощо. Завдяки “Дія.TV” українці матимуть доступ до новин в будь-якому місці і в будь-який час.

Як скористатися функцією:

  • Оновити додаток “Дія”;
  • Зайти в розділ “Послуги”;
  • Обрати “Дія.TV”.

Трансляція розпочнеться автоматично після оновлення. Нею можуть скористатися користувачі IOS і Android. Наразі у “Дії” доступний марафон єдності “Ми сильні разом”. До нього приєдналися провідні українські телеканали. Пізніше з’явиться дитячий контент, розважальні та інформаційні програми.