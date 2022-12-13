У застосунку "Дія" додали дві нові послуги для внутрішньо переміщених осіб – це зміна місця проживання та скасування статусу ВПО.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Відтепер у застосунку “Дія” можна автоматично змінити місце проживання, якщо ви переїхали до іншого міста України, а також скасувати статус ВПО, якщо ви повернулися на місце постійного проживання.

У відомстві зазначили, що обидві послуги працюють повністю автоматично. Заявки обробляються онлайн і більше не потрібно чекати на рішення держслужбовця чи повторно ходити в держоргани у разі помилки у заявах. Це значно економить час, прибирає людський фактор та можливість отримати відмову в послузі без вагомої причини.

Отримати послуги в “Дії” можна в декілька “натискань” – без зайвих довідок і оформлення їх в держорганах. Для цього необхідно натиснути на меню своєї довідки ВПО в “Дії” та обрати необхідну послугу – змінити адресу фактичного проживання або скасувати статус ВПО.

Раніше, щоб отримати послуги для внутрішньо переміщених осіб, необхідно було йти до органів соціального захисту в тому населеному пункті, де особа тимчасово перебуває. Крім того, необхідно було це робити заново при кожному переїзді. Скористатися послугами можуть українці, які мають довідку ВПО в “Дії”.

“Також зверніть увагу, що для зміни місця проживання ВПО необхідно фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоб підтвердити геолокацію”, – наголосили у Мінцифрі.

А також нагадали, що з початку повномасштабної війни в “Дії” можна оформити довідку ВПО та регулярні виплати від держави. За весь час понад 1,4 мільйона людей скористалися сервісом.