Про це повідомили на Facebook-сторінці додатку “Дія”.

Йдеться про паспорти, що були видані після 2015 року. Зазначається, що такий документ підтягується автоматично.

Документ можна використовувати в Україні, як і звичайний внутрішній паспорт, але не для виїзду за кордон.

Крім небіометричного закордонного паспорта, виданого після 2015 року і в “Дії” також відбиваються:

  • ID-картка
  • біометричний закордонний паспорт

Паспорт-книжечка досі не відбивається в застосунку.

  • Нагадаємо, Україна — перша держава світу, де цифрові паспорти у смартфоні юридично отримали таку саму силу, що й паперові та пластикові документи. 23 серпня набув чинності відповідний закон.
  • Також відтепер через сервіс “Дія” можна отримати внутрішній COVID-сертифікат, який надає переваги щепленим проти коронавірусу.