Про це повідомили на Facebook-сторінці додатку “Дія”.
Йдеться про паспорти, що були видані після 2015 року. Зазначається, що такий документ підтягується автоматично.
Документ можна використовувати в Україні, як і звичайний внутрішній паспорт, але не для виїзду за кордон.
Крім небіометричного закордонного паспорта, виданого після 2015 року і в “Дії” також відбиваються:
- ID-картка
- біометричний закордонний паспорт
Паспорт-книжечка досі не відбивається в застосунку.
- Нагадаємо, Україна — перша держава світу, де цифрові паспорти у смартфоні юридично отримали таку саму силу, що й паперові та пластикові документи. 23 серпня набув чинності відповідний закон.
- Також відтепер через сервіс “Дія” можна отримати внутрішній COVID-сертифікат, який надає переваги щепленим проти коронавірусу.