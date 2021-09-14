Про це повідомили на Facebook-сторінці додатку “Дія”.

Йдеться про паспорти, що були видані після 2015 року. Зазначається, що такий документ підтягується автоматично.

Документ можна використовувати в Україні, як і звичайний внутрішній паспорт, але не для виїзду за кордон.

Крім небіометричного закордонного паспорта, виданого після 2015 року і в “Дії” також відбиваються:

ID-картка

біометричний закордонний паспорт

Паспорт-книжечка досі не відбивається в застосунку.