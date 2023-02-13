У "Дії" запустили нове опитування – яка марка "Укрпошти", присвячена повномасштабному російському вторгненню, стала найкращою у 2022 році. Протягом минулого року користувачі обирали дизайн марок, а тепер можуть проголосувати за ТОП1 серед них.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Опитування триватиме з 13 по 20 лютого.

Проголосувати можна за одну з десяти наступних марок:

Вільні. Незламні. Непереможні ;

Доброго вечора, ми з України! ;

Зброя Перемоги ;

Кримський міст на біс! ;

Переможного Нового року! ;

Пес Патрон ;

Русскій воєнний корабль, іді … ! ;

Слава Збройним Силам України! ;

Українська Мрія ;

Херсон – це Україна!

Для участі в опитуванні треба авторизуватися в “Дії”, обрати пункт “Послуги” і далі – “Опитування”.

Голосувати за марку також можна у соцмережах на сторінках “Укрпошти” та гендиректора “Укрпошти” Ігоря Смілянського. Художник марки-переможниці отримає приз.