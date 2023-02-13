Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Опитування триватиме з 13 по 20 лютого.

Проголосувати можна за одну з десяти наступних марок:

  • Вільні. Незламні. Непереможні ;

  • Доброго вечора, ми з України! ;

  • Зброя Перемоги ;

  • Кримський міст на біс! ;

  • Переможного Нового року! ;

  • Пес Патрон ;

  • Русскій воєнний корабль, іді … ! ;

  • Слава Збройним Силам України! ;

  • Українська Мрія ;

  • Херсон – це Україна!

Для участі в опитуванні треба авторизуватися в “Дії”, обрати пункт “Послуги” і далі – “Опитування”.

Голосувати за марку також можна у соцмережах на сторінках “Укрпошти” та гендиректора “Укрпошти” Ігоря Смілянського. Художник марки-переможниці отримає приз.