Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
Опитування триватиме з 13 по 20 лютого.
Проголосувати можна за одну з десяти наступних марок:
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Вільні. Незламні. Непереможні ;
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Доброго вечора, ми з України! ;
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Зброя Перемоги ;
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Кримський міст на біс! ;
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Переможного Нового року! ;
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Пес Патрон ;
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Русскій воєнний корабль, іді … ! ;
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Слава Збройним Силам України! ;
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Українська Мрія ;
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Херсон – це Україна!
Для участі в опитуванні треба авторизуватися в “Дії”, обрати пункт “Послуги” і далі – “Опитування”.
Голосувати за марку також можна у соцмережах на сторінках “Укрпошти” та гендиректора “Укрпошти” Ігоря Смілянського. Художник марки-переможниці отримає приз.
- Підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” анонсувало три “нестандартні” випуски марок у січні та лютому 2023 року.