У американських парках "Діснейленд" цього року вперше за їхню 66-річну історію з'явилися темношкірі Санта-Клауси.

Про це повідомив телеканал CNN.

Темношкірих героїв дитячих казок відвідувачі помітили у “Діснейленді” у місті Анахайм, що у штаті Каліфорнія, а також в парку Walt Disney World Resort, у штаті Флорида.

В останні роки все більше чорношкірих Сант з’являється на різдвяні свята в торгових центрах. Нещодавно такий Санта був і у рекламі печива Oreo.

Експертка із парків розваг Вікторія Вейд заявила, що ніколи не думала, що у “Діснейленді” з’явиться чорношкірий Санта. Вона додала, що завдяки цьому кроку діти будь-якого походження будуть почувати себе бажанішими відвідувачами парків розваг.