Про це повідомив телеканал CNN.
Темношкірих героїв дитячих казок відвідувачі помітили у “Діснейленді” у місті Анахайм, що у штаті Каліфорнія, а також в парку Walt Disney World Resort, у штаті Флорида.
В останні роки все більше чорношкірих Сант з’являється на різдвяні свята в торгових центрах. Нещодавно такий Санта був і у рекламі печива Oreo.
Експертка із парків розваг Вікторія Вейд заявила, що ніколи не думала, що у “Діснейленді” з’явиться чорношкірий Санта. Вона додала, що завдяки цьому кроку діти будь-якого походження будуть почувати себе бажанішими відвідувачами парків розваг.
- У 2020 році повідомлялося, що у США Санта Клаус на мотопараплані розвозив дітям цукерки, але не розрахував траєкторії й заплутався у лінії електропередач.
- 53-річна кондитерка Розі Даммер із Великої Британії подарувала медикам двометровий торт із Санта Клаусом.