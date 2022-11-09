Одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі, The Walt Disney думає над створенням серіалу про "Індіану Джонса".

Про це повідомляє американське видання Variety.

Попри те, що Гаррісон Форд підтвердив, що майбутній фільм про Індіану Джонса, який має вийти наступного року, буде останнім, де він зіграє культового персонажа, Disney, ймовірно, надасть доктору Генрі “друге життя”.

Наразі Disney та LucasFilm обговорюють варіант перетворення фільму на серіал. Джерела видання сповістили, що Disney все ще шукає сценариста для потенційного проєкту.

Однак, поки що будь-які деталі невідомі. Підтверджень та спростувань, чи буде проєкт приквелом або доповненням до культової франшизи фільму, немає.

ДОВІДКА: Доктор Генрі “Індіана” Джонс-молодший — це культовий персонаж, археолог, шукач пригод та авантюрист, створений Стівеном Спілбергом та Джорджем Лукасом у серії фільмів “Індіана Джонс”.