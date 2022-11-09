Про це повідомляє американське видання Variety.
Попри те, що Гаррісон Форд підтвердив, що майбутній фільм про Індіану Джонса, який має вийти наступного року, буде останнім, де він зіграє культового персонажа, Disney, ймовірно, надасть доктору Генрі “друге життя”.
Наразі Disney та LucasFilm обговорюють варіант перетворення фільму на серіал. Джерела видання сповістили, що Disney все ще шукає сценариста для потенційного проєкту.
Однак, поки що будь-які деталі невідомі. Підтверджень та спростувань, чи буде проєкт приквелом або доповненням до культової франшизи фільму, немає.
ДОВІДКА: Доктор Генрі “Індіана” Джонс-молодший — це культовий персонаж, археолог, шукач пригод та авантюрист, створений Стівеном Спілбергом та Джорджем Лукасом у серії фільмів “Індіана Джонс”.
- У листопаді на екрани повертаються деякі старі улюблені програми, нові кінострічки та серіали. Зокрема нові роботи Стівена Спілберга, Луки Гуаданьїно, Тіма Бертона та багатьох інших. У переліку – найочікуваніші фільми, серіали та мультики, які вийдуть протягом місяця.
- На сторінці платформи Netflix з’явилося повідомлення, що планується зйомка чертвертого сезону серіалу. Проте, у цьому сезоні не буде зніматися британський актор Генрі Кавілл. Натомість Ґеральта із Рівії зіграє австралійський актор Ліам Гемсворт.