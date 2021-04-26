На правах реклами

Це тривожна ознака і для дорослого, якщо опухла щока у дитини, батьки часто відчувають сильне занепокоєння. Важливо не панікувати, приборкати емоції, діяти швидко і як можна швидше звернутися за допомогою до лікаря. Обов’язково ознайомтеся з інформацією за посиланням https://www.lumident.kiev.ua/ua/opuhla-scheka-u-rebenka – фахівці стоматологічної клініки “Люмі-Дент” детально розібрали причини цієї проблеми.

Як визначити причини опухання щоки у дитини

У більшості випадків набряклість в області обличчя – характерний симптом розвитку захворювання стоматологічного характеру. Самолікування протипоказане в будь-якому випадку, але якщо опухла щока у дитини, слід шукати додаткові прояви. Вони допоможуть визначити, до якого фахівця слід звернутися, багато залежить від віку:

якщо у дитини опухла щока і температура, сверблять ясна, перше припущення – у нього ріжуться зубки. Це найпоширеніша причина у дітей до 2-х років, слід звернутися до педіатра, переконатися в правильності припущень і отримати рекомендації щодо заходів зниження дискомфорту;

якщо у дитини опухла щока, насилу відкривається рот, він скаржиться на сильний біль в ротовій порожнині, причина може полягати в запаленні м’яких тканин ясен. Уважно вивчіть лімфовузли, якщо вони не збільшені, акуратно промацати область набряклості із зовнішнього боку, не можна сильно натискати на шкіру;

якщо дитина може відкрити рот, і ви виявили в зоні набряклості потемнілий зуб, корінь проблеми очевидний. Якщо опухла щока і під час огляду ви побачили кровоточивість ясен, це можуть бути ознаки травми і запалення внаслідок інфекції.

Якщо у дитини опухла щока і зуб не болить, причини можуть полягати в інших захворюваннях. Часто набряклість виникає через укус комахи, слід пошукати сліди на ураженій ділянці. Іноді сильна набряклість щік – наслідок паротиту (двостороння свинка), ускладнень ангіни або грипу.

Термінова стоматологічна допомога в Люмі-Дент

Мережа клінік в Києві має бездоганну репутацію і займає верхні позиції в рейтингах. Якщо у дитини опухла щока, і ви підозрюєте стоматологічну причину, зверніться за допомогою в “Люмі-Дент”. У відгуках про роботу клініки пацієнти відзначають високу якість послуг і зручний графік роботи. Високі оцінки отримує професіоналізм стоматологів, уважне і доброзичливе ставлення співробітників, затишна атмосфера. Скористайтеся допомогою кращих стоматологів Києва, вони подбають про здоров’я зубів вашого малюка.