У Дніпрі у військовій частині на території Південного машинобудівного заводу 20-річний солдат відкрив вогонь по товаришах по службі. Наразі відомо про п’ятьох загиблих, а солдата оголошено у розшук.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Сталося все сьогодні о 3:40 ранку. Хлопець зайшов у кімнату зі зброєю, взяв АК-47 та набої. Коли у караульному приміщенні знаходилося 22 солдат він відкрив вогонь. Відомо, що загинули четверо військових та одна цивільна жінка.

Згодом стало відомо, що стріляв боєць Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001-го року народження.

Двом військовим вдалося вибігти з приміщення, щоб викликати “швидку” та поліцію.

“У місті введено поліцейську операцію “Сирена”. По тривозі піднятий особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної Гвардії. Мотиви скоєного злочину поки не відомі”, – йдеться у повідомленні МВС.

Відомо, що завод оточили, межі патрулюють, а на підприємстві знаходиться спецпідрозділ “ТОР”. На територію не пускають цивільних.