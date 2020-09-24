Про це у Facebook повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький
“Сьогодні ухвалили рішення оштрафувати власників аптеки за виробництво та розповсюдженя препарату, який рекламувався як “засіб від коронавірусу”. Так і називався “Антикоронавірус”. Хвиля обурення появою цього “препарату” прокотилася соцмережами ще в березні, ми взялися за розслідування тоді ж. Звісно, ліків від COVID-19 не було тоді в природі, немає і досі. А препарати з назвою “Антикоронавірус” — є”, — зазначив Хмельницький.
За словами Хмельницького, згідно з опитуванням у 76,8% респондентів виникає враження, що препарат з такою назвою повинен мати профілактичні чи лікувальні властивості.
На компанію було накладено штраф у 30 тисяч гривень.
Це препарат виготовляла ТОВ “Група “Аптекарь”, яка, за даними відкритих реєстрів, зареєстрована в Дніпрі й займається роздрібною торгівлею фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах. На сайті компанії зазначено, що в її мережі є дві аптеки, обидві розташовані в місті Дніпро.
- Днями у США стартувала третя фаза випробувань ще однієї вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. У випробуваннях беруть участь 60 тисяч волонтерів у 215 американських клініках і за кордоном.
- У Лондоні планують провести перше у світі тестування вакцини від коронавірусу COVID-19 на пацієнтах, яких навмисно інфікують.
- Нагадаємо, Росія стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.
- Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що нова вакцина від коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна й ефективна.