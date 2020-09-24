Антимонопольний комітет України оштрафував власників аптеки, яка виготовляла і розповсюджувала фейковий препарат від COVID-19 "Антикоронавірус".

Про це у Facebook повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький

“Сьогодні ухвалили рішення оштрафувати власників аптеки за виробництво та розповсюдженя препарату, який рекламувався як “засіб від коронавірусу”. Так і називався “Антикоронавірус”. Хвиля обурення появою цього “препарату” прокотилася соцмережами ще в березні, ми взялися за розслідування тоді ж. Звісно, ліків від COVID-19 не було тоді в природі, немає і досі. А препарати з назвою “Антикоронавірус” — є”, — зазначив Хмельницький.

За словами Хмельницького, згідно з опитуванням у 76,8% респондентів виникає враження, що препарат з такою назвою повинен мати профілактичні чи лікувальні властивості.

На компанію було накладено штраф у 30 тисяч гривень.

Це препарат виготовляла ТОВ “Група “Аптекарь”, яка, за даними відкритих реєстрів, зареєстрована в Дніпрі й займається роздрібною торгівлею фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах. На сайті компанії зазначено, що в її мережі є дві аптеки, обидві розташовані в місті Дніпро.